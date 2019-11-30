Власти Могилева отказались внести День Воли в список общегородских праздников

С предложением включить в план официальных городских мероприятий на 2020 год празднование годовщины объявления независимости БНР в Могилевский горисполком обратились руководитель областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор БХД Олег Аксенов.

В ответе, подписанном заместителем председателя горисполкома Аллой Галушко, отмечается, что для празднования исторических событий, способствовавших формированию белорусской государственности в 1917-1919 годах, допускается проведение круглых столов и дискуссий исторической направленности в рамках уставной деятельности общественных и политических организаций.

Как отметил Владимир Шанцев в комментарии Радыё Свабода , для Могилевского горисполкома день объявления независимости БНР событие «чужое и непонятное».

Позиция местных чиновников по этому вопросу зависит от того, «что скажет начальство из Минска», считает Шанцев.