Власти Могилева отказались внести День Воли в список общегородских праздников
С предложением включить в план официальных городских мероприятий на 2020 год празднование годовщины объявления независимости БНР в Могилевский горисполком обратились руководитель областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор БХД Олег Аксенов.
В ответе, подписанном заместителем председателя горисполкома Аллой Галушко, отмечается, что для празднования исторических событий, способствовавших формированию белорусской государственности в 1917-1919 годах, допускается проведение круглых столов и дискуссий исторической направленности в рамках уставной деятельности общественных и политических организаций.
Как отметил Владимир Шанцев в комментарии
Позиция местных чиновников по этому вопросу зависит от того, «что скажет начальство из Минска», считает Шанцев.