С начала года курс наличного доллара в Беларуси снизился на 2,9%

На 2,91% (с 2,1730 до 2,1097 рубля) снизился в январе—ноябре 2019 года средний курс наличного доллара, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подешевел на 1,09% (до 2,14925 рубля), в феврале — на 0,58% (до 2,13685), в марте — на 0,40% (до 2,12835), в апреле — на 1,22% (до 2,10245), в мае — на 0,23% (до 2,0976), в июне — на 2,65% (до 2,0421), в июле — на 0,44% (до 2,0331), в августе — вырос на 3,12% (до 2,09645), в сентябре — снизился на 0,98% (до 2,07595), в октябре — на 1,13% (до 2,0524), в ноябре — вырос на 2,79%.

Биржевой курс доллара с начала года снизился на 2,37%.