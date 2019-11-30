Украина отказалась от советской шкалы воинских званий

Закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах Украины вступил в силу. Вводится новая шкала войсковых и флотских воинских званий.

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Звания прапорщика, старшего прапорщика, старшины, мичманов отменяются. Параллельно появились новые звания мастер-сержанта, главного старшины, штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины и главного мастер-старшины.

Согласно закону при обращении к министру обороны Украины и его заместителям военнослужащий, называя их должности, обязан теперь будет добавлять перед названием должности слово «пан (пани)».