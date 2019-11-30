Журналисту Владимиру Чуденцову предъявлено обвинение
Журналисту Владимиру Чуденцову предъявлено официальное обвинение.
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Владелец и главный редактор новостного сайта by24.org Владимир Чуденцов был задержан вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе во время таможенного контроля.
Ранее адвокат Чуденцова подтвердил, что при задержании в личных вещах Чуденцова было найдено 0,87 грамма марихуаны. В квартире Чуденцова был проведен обыск, было якобы найдено 6,02 грамма наркотического вещества.
Автор telegram-канала Nexta блогер Степан Путило утверждает, что задержание Чуденцова — дело политическое. По словам блогера, Чуденцов помогал ему в создании нашумевшего фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», и его арест — месть властей.
Чуденцов содержится под стражей в следственном изоляторе Бреста.