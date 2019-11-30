Беларусь заняла 16-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Неудачно выступила команда Беларуси в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Белорусские биатлонисты финишировали на 16-м месте.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

На эту гонку тренерский штаб сборной выставил Динару Алимбекову, Ирину Кривко, Сергея Бочарникова и Антона Смольского.

Уже на первом этапе Алимбекова заработала два штрафных круга, после которых белорусские биатлонисты упали в середину протокола и уже не смогли подняться.

В итоге победителям белорусская команда проиграла 4 мин.2,2 секунды.

Выиграла гонку команда Италии, второе место у Норвегии, третье — у Швеции.

Всего на старт эстафеты вышли 25 команд, до финиша доехали только 17.

Первый этап Кубка мира продолжится 1 декабря, когда состоятся спринтерские гонки.