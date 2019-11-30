1 декабря бензин в Беларуси дорожает на 1 копейку

Концерн «Белнефтехим» объявил о повышении 1 декабря на АЗС розничных цен на бензин и дизельное топливо.

«С учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10% по отношению к октябрю текущего года), стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 1 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,60 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,70 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,92 рубля, ДТ — 1,70 рубля.

Предыдущий раз цена топлива менялась 24 ноября — выросла на 1 копейку.