Скандинавия «передала» Беларуси температурный привет

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В воскресенье территория Беларуси будет находиться под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих со Скандинавии.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами сгустятся туманы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности) и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -4..+1°C.

В столице облачно с прояснениями. Вероятность дождя не превышает 10%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет:

  • утром -1..-2°C;
  • днем -1..+1°C;
  • вечером -1..-3°C.
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Тэги: погода

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