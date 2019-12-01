«Черная пятница». Американцы побили рекорд

Американцы заплатили рекордную сумму во время онлайн-шоппинга в «Черную пятницу».

Как отмечает CNBC, ссылаясь на статистику Adobe Analytics, данные этого года стали больше на 1 млрд долларов по сравнению с 2018-м.

Сообщается, что прошлогоднюю «Черную пятницу» американцы потратили 6,22 млрд долларов.