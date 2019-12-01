«Черная пятница». Американцы побили рекорд

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Американцы заплатили рекордную сумму во время онлайн-шоппинга в «Черную пятницу».

Как отмечает CNBC, ссылаясь на статистику Adobe Analytics, данные этого года стали больше на 1 млрд долларов по сравнению с 2018-м.

Сообщается, что прошлогоднюю «Черную пятницу» американцы потратили 6,22 млрд долларов.

При этом абсолютный рекорд был поставлен в прошлогодний «киберпонедельник». Тогда в интернет-магазинах было приобретено товаров почти на 8 млрд долларов. По прогнозам аналитиков, в этом году рекорд будет побит и составит 9,4 млрд долларов, пишет gazeta.ru.
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Тэги: США Черная пятница

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