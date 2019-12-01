«Черная пятница». Американцы побили рекорд
Американцы заплатили рекордную сумму во время онлайн-шоппинга в «Черную пятницу».
Как отмечает CNBC, ссылаясь на статистику Adobe Analytics, данные этого года стали больше на 1 млрд долларов по сравнению с 2018-м.
Сообщается, что прошлогоднюю «Черную пятницу» американцы потратили 6,22 млрд долларов.
При этом абсолютный рекорд был поставлен в прошлогодний «киберпонедельник». Тогда в интернет-магазинах было приобретено товаров почти на 8 млрд долларов. По прогнозам аналитиков, в этом году рекорд будет побит и составит 9,4 млрд долларов, пишет