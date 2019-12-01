ГАИ серьезно берется за дело
С сегодняшнего дня сотрудники Госавтоинспекции будут в первую очередь обращать внимание на шины, в которые «обуты» автомобили.
С началом зимы все транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами.
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Пункт 2071 ПДД гласит: «При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 ПДД.
Согласно пункта 25 приложения 4: «Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками ”М+S“, ”M&S“, ”M.S“, ”M S“ или ”All seasons“, во время эксплуатации на указанном покрытии имеют остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении».
Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена частью 5 статьи 18.22 КоАП (иные нарушения ПДД) и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.
В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП (управление транспортным средством, имеющим неисправности) — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.
В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 18.12 КоАП, повторно в течение одного года, после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по части 9 статьи 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.
Также инспекторы ГАИ рекомендуют кроме замены шин позаботиться еще о ряде вещей:
- убедиться в нормальной работоспособности обогревателей стекол, «дворников», тормозов;
- проверить уровень антифриза и залить незамерзающую жидкость в бочок;
- неплохо бы обработать замки и петли дверей, капота, багажника силиконовой смазкой;
- обратить внимание на состояние запаски, домкрата, буксировочного троса и знака аварийной остановки;
- если есть сомнения в надежности аккумулятора, лучше его сменить накануне морозов;
- если вовремя не поменять топливный фильтр (особенно дизель), то первый же существенный мороз станет причиной отказа двигателя в дороге.
Кроме этого, как всегда будет вестись контроль за соблюдением участниками дорожного движения разрешенных скоростных режимов. Вместе с обычными формами контроля на дорогах раставлены переносные радары.
В частности, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:
Планируемые места установки мобильных датчиков фиксации скорости на 1 декабря:
- Гродно (улица Ткацкая);
- трасса М-6 Минск — Гродно — граница Польши (в Гродненском районе);
- дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны граница Литвы (в Сморгонском районе);
- дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе).
Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность обсуждения поведения лихачей на дорогах получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».