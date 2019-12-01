Еще один участок трассы М6 стал платным

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Участок автомобильной дороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) с 134-го по 196-й км стал платным.

Соответствующее постановление №793 принял Совет министров. Теперь указанная дорога будет платной практически на всем протяжении (с 12-го по 287-й км).

Национальная электронная система сбора платы за проезд по некоторым автодорогам BelToll была введена в эксплуатацию 1 августа 2013 года. Общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составляет 1787 км.
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Тэги: BelToll М6 платная дорога Беларусь-Польша-граница Город: Гродно

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