Еще один участок трассы М6 стал платным

Участок автомобильной дороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) с 134-го по 196-й км стал платным.

Соответствующее постановление №793 принял Совет министров. Теперь указанная дорога будет платной практически на всем протяжении (с 12-го по 287-й км).

Национальная электронная система сбора платы за проезд по некоторым автодорогам BelToll была введена в эксплуатацию 1 августа 2013 года. Общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составляет 1787 км.