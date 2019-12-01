В МЧС рассказали подробности обрушения в Грушевке

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Вечером 30 ноября обвалились перекрытия площадью 400 квадратных метров в строящемся доме на проспекте Дзержинского, 19.

Фото: МЧС

По информации МЧС, в ходе разбирательства установлено, что при проведении строительно-монтажных работ по заливке бетона в металлическую опалубку на 20-м этаже строящегося жилого дома произошло обрушение опалубки с жидким бетоном (около 80 куб. м) и плиты перекрытия 19-го этажа на уровень ниже.

На момент проведения работ на 20-м этаже находилось два бетонщика, они не пострадали. Повреждения получили два припаркованных легковых автомобиля: «Пежо 607» и «Опель Астра».

Строительно-монтажные работы на объекте приостановлены до установления обстоятельств.
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Тэги: обрушение Грандхаус МЧС проспект Дзержинского Город: Минск

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