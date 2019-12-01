Премьер Румас три вечера в неделю разговаривает в семье по-белорусски

Жанна Румас, супруга премьер-министра Сергея Румаса, сказала, что они завели правило три раза в неделю по вечерам разговаривать только по-белорусски.

Жанна Румас с сыновьями. Фото: личный архив

Сегодня, 1 декабря, политику исполняется 50 лет, и портал TUT.by опубликовал интервью с его супругой. Среди прочего, она рассказала об отношении мужа к национальному языку.

«Еще в прошлом году, вскоре после назначения, Сергей пришел домой и сказал, что "трэба пачынаць размаўляць па-беларуску". Было какое-то мероприятие, и он понял, что не может быстро и качественно поддерживать разговор. Тумблер в голове сразу не переключается», — сказала Жанна Румас.

Она уточнила, что в свое время стала третьей на школьной районной олимпиаде по белорусскому языку, а Сергей Румас — первым.