Видеофакт. Два десятка россиян погибли при падении автобуса с моста

Автобус китайского производства направлялся из Сретенска в Читу. Водитель был трезв, но не справился с управлением.

По информации регионального управления МЧС РФ, в салоне находилось 44 человека, 20 из них погибли, еще 21 получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницы городов Нерчинск и Сретенск. Все пассажиры — граждане России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».