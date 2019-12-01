Украинская разведка отчиталась о ликвидации 41 сепаратиста за месяц

В пресс-центре штаба ООС назвали потери прокремлевских вооруженных формирований на Донбассе.

«По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 — составляют санитарные потери врага», — говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп, украинские военнослужащие открывают огонь.