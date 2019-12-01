«Энергетик» отправил «Дняпро» в «стыки» к брестчанам

Могилевчане финишировали на 14-м месте и поспорят с брестским «Рухом» за право сыграть в высшей лиге-2020.

Игра заключительного тура чемпионата закончилась победой минчан со счетом 5:3, хотя до 75-й минуты гости вели.

Первые два гола за «Энергетик» забил Юдчиц на 4-й и 38-й минутах. Козлов на 31-й и Грибовский на 46-й счет сравнивали. Последний на 63-й вывел могилевчан вперед — 2:3. Далее забивали лишь игроки минской команды. Лучший бомбардир чемпионата Илья Шкурин забил на 75-й и 78-й минутах, а Совпель установил итоговый счет на 85-й.

Могилевчане заняли 14-е место в высшей лиге, брестчане стали третьими в первой. Стыковые поединки между командами пройдут 5 и 8 декабря.