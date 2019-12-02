Фронтальный раздел накроет Беларусь

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Утром и днем в понедельник, второго декабря, погоду на территории страны будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Балтики.

По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадет снег. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха -4..+2°C.

В столице вероятность снега очень высока. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха:

  • утром -2°C;
  • днем 0..-2°C;
  • вечером -1..-3°C.
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Тэги: погода

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