Фронтальный раздел накроет Беларусь
Утром и днем в понедельник, второго декабря, погоду на территории страны будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Балтики.
По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадет снег. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха -4..+2°C.
В столице вероятность снега очень высока. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха:
- утром -2°C;
- днем 0..-2°C;
- вечером -1..-3°C.