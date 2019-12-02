Анна Канопацкая исключена из ОГП

Анна Канопацкая исключена из Объединенной гражданской партии. Такое решение принял 1 декабря политсовет партии на заседании в Минске.

Как говорится в решении, Канопацкая исключена «вследствие неоднократных нарушений» устава ОГП, «утраты доверия» к ней, а также «утраты Канопацкой связи с партией», сообщила пресс-служба ОГП.

Как сообщалось, 29 сентября на внеочередном съезде в Минске Объединенная гражданская партия не выдвинула Анну Канопацкую кандидатом в депутаты от партии на предстоящих выборах в Палату представителей. Против выдвижения Канопацкой высказались ряд активистов, включая бывшую главу ее избирательного штаба Нину Довгучиц, а также руководители партии.

«У вас была возможность три года говорить с парламентской трибуны, что страна нуждается в честных выборах», — заявил и.о. председателя ОГП Николай Козлов. Однако, по его словам, Канопацкая ни разу этого не сделала. «У нас была возможность продвижения [важных] тем в обществе, мы этого не получили. Это отразилось на репутации нашей партии», — заявил Козлов.

Аналогичное мнение высказал и экс-председатель ОГП Анатолий Лебедько. Он заявил, что за время депутатства Канопацкой «не услышал ни одного доброго слова про партию».

После этого Канопацкая объявила, что приостанавливает членство в партии. Она заявила, что партия «сама себе создала проблемы», отказавшись от сотрудничества с ней накануне парламентских и президентских выборов.