Румас и Медведев готовятся к решающей встрече

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились провести очередную встречу шестого декабря.

Фото пресс-службы правительства РФ

Как отметила пресс-служба Совмина по итогам телефонного разговора руководителей правительств двух стран, беседа состоялась по инициативе Медведева, который поздравил Румаса с 50-летием и пожелал «крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов».

«В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции», — отмечается в релизе.

Ранее планировалось что дорожные карты (всего их 31) будут представлены на рассмотрение лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина к 1 декабря, чтобы подписать их через неделю, в 20-ю годовщину договора о создании Союзного государства.

Напомним, Александр Лукашенко в начале ноября несколько раз жестко высказался о положении дел в белорусско-российских отношениях.

Сначала он заметил, что считает оскорблением, когда со стороны России в адрес Беларуси звучат обвинения в нахлебничестве. В целом, отметил президент, профильные ведомства находят общий язык, однако, когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, неожиданно возникает множество вопросов.

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», — заявил Лукашенко.

Глава государства также предложил напомнить партнерам о системе противовоздушной обороны: «Они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники».

Продолжились тиррады в адрес союзника 17 ноября на избирательном участке. В частности, официальный белорусский лидер заявил, что «каждый год [российские партнеры] подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».

«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задал глава государства риторический вопрос.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что это выработанная позиция: «Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны».

Лукашенко считает, что нынешняя ситуация ненормальна. «Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», — отметил президент.