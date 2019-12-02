Румас и Медведев готовятся к решающей встрече

/ Экономика
Просмотров: 281

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились провести очередную встречу шестого декабря.

Фото пресс-службы правительства РФ

Как отметила пресс-служба Совмина по итогам телефонного разговора руководителей правительств двух стран, беседа состоялась по инициативе Медведева, который поздравил Румаса с 50-летием и пожелал «крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов».


Румас назвал условия дальнейшей интеграции с Россией

«В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции», — отмечается в релизе.

Ранее планировалось что дорожные карты (всего их 31) будут представлены на рассмотрение лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина к 1 декабря, чтобы подписать их через неделю, в 20-ю годовщину договора о создании Союзного государства.

Напомним, Александр Лукашенко в начале ноября несколько раз жестко высказался о положении дел в белорусско-российских отношениях.

Сначала он заметил, что считает оскорблением, когда со стороны России в адрес Беларуси звучат обвинения в нахлебничестве. В целом, отметил президент, профильные ведомства находят общий язык, однако, когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, неожиданно возникает множество вопросов.

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», — заявил Лукашенко.

Глава государства также предложил напомнить партнерам о системе противовоздушной обороны: «Они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники».

Продолжились тиррады в адрес союзника 17 ноября на избирательном участке. В частности, официальный белорусский лидер заявил, что «каждый год [российские партнеры] подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».

Румас надеется с Медведевым разрешить нерешаемые вопросы интеграции

«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задал глава государства риторический вопрос.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что это выработанная позиция: «Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны».

Лукашенко считает, что нынешняя ситуация ненормальна. «Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», — отметил президент.

Сюжет: Углубленная интеграция
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство

Другие материалы на эту тему:

Объяснит ли Путин Лукашенко, «на хрена» такой союз?

Объяснит ли Путин Лукашенко, «на хрена» такой союз?

«Свежий ветер» призывает белорусов провозгласить «четвертую республику»

«Свежий ветер» призывает белорусов провозгласить «четвертую республику»

Беларусь предлагает России привязать цену на газ «к чему-то понятному»

Беларусь предлагает России привязать цену на газ «к чему-то понятному»

Хельсинкская комиссия США впервые за восемь лет провела слушания по Беларуси

Хельсинкская комиссия США впервые за восемь лет провела слушания по Беларуси