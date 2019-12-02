Венедиктов планирует 6 декабря взять интервью у Лукашенко

У главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова 6 декабря запланировано интервью с Александром Лукашенко.

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«На сегодняшний день у меня еще стоит интервью на 6 декабря на 10:30 утра», — сообщил Венедиктов в эфире программы «Будем наблюдать».

В то же время он не исключил, что интервью может быть перенесено: «Напряжение по обсуждению новой версии союзного договора или, вернее, дорожных карт сильно растет. Сейчас была короткая встреча в Киргизии у Путина с Лукашенко (27-28 ноября там проходил саммит ОДКБ. — БелаПАН.). И они договорились еще до 8 декабря встретиться еще пару раз, как я понимаю. Поэтому меня честно вчера вечером предупредили, что график может поползти. Так бывает у президентов. Мы это знаем. Я пока с билетами, с гостиницей, с аппаратурой. Готовлюсь, собираю вопросы к Александру Григорьевичу. Я стою на низком старте, что называется».

«Поэтому, как только вернусь из Екатеринбурга 3-го числа, я буду готов вылететь в Минск. Если интервью поползет по времени, ну, значит, поползет. Слушайте, мы взрослые люди. Нам же важнее получить результат договоренностей, чем интенцию. Поэтому, может быть, между 8-м и встречей президента Путина и Лукашенко, может быть, туда вклиниться. В любом случае, сейчас это все зависит от его графика. Мы будем ждать, когда график позволит взять интервью. Я готов», — сказал главред «Эха Москвы».

«Мы в отношениях России и Беларуси живем в очень интересную следующую неделю. Очень интересную следующую неделю. Ну, эту, естественно, и следующую. Это центральное будет событие для нашей страны», — заявил Венедиктов, имеющий обширные связи в Кремле.

6 декабря состоится встреча премьер-министров двух стран Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Ожидается, что они обсудят ход согласования дорожных карт интеграции (всего их 31). Подписание документов планировалось к 20-летию договора о создании Союзного государства (8 декабря).