Канопацкая назвала решение об исключении ее из ОГП незаконным

Анна Канопацкая считает решение политсовета Объединенной гражданской партии о ее исключении из партии «незаконным и необоснованным». Об этом она заявила БелаПАН.

Решение в отношении Канопацкой было принято 1 декабря на заседании политсовета в Минске, сообщила пресс-служба партии. В нем говорится, что Канопацкая исключена «вследствие неоднократных нарушений» устава ОГП, «утраты доверия» к ней, а также «утраты Канопацкой связи с партией».

«Решение мне известно. Считаю его незаконным и необоснованным, окончательно дискредитирующим руководство ОГП», — заявила Канопацкая БелаПАН.

Как сообщалось, 29 сентября на внеочередном съезде в Минске ОГП не выдвинула Анну Канопацкую кандидатом в депутаты от партии на предстоящих выборах в Палату представителей. Против выдвижения Канопацкой высказались ряд активистов, включая бывшую главу ее избирательного штаба Нину Довгучиц, а также руководители партии. После этого Канопацкая объявила, что приостанавливает членство в партии. Она заявила, что партия «сама себе создала проблемы», отказавшись от сотрудничества с ней накануне парламентских и президентских выборов.

27 ноября депутат Палаты представителей Анна Канопацкая внесла на рассмотрение парламентариев законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Документ сейчас проходит необходимые законодательные процедуры, сообщила она БелаПАН. «Рассчитываю, что начнется дискуссия по этому вопросу уже в этом созыве», — сказала Канопацкая.

Проект закона, опубликованный в соцсетях, предусматривает введение неприкосновенности для президента, прекратившего исполнение полномочий. «Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Республики Беларусь, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному осмотру, если указанные действия осуществляются по делам, связанным с исполнением им полномочий президента Республики Беларусь», — гласит законопроект.