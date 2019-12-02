Борьба с наркоторговлей. Генерал Караев рассказал, как нужно действовать

Милиция должна гоняться не за мелкими сбытчиками и мелкими потребителями наркотиков, а за крупными поставщиками, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ (вышло в эфир 1 декабря).

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«Именно в этом направлении стремление будет к 100-процентному исключению вот этой экспансии, интервенции наркотиков. И сказать, что у нас все хорошо, даже если сюда тоненькие ручейки идут, это значит самоуспокоиться и посчитать, что это допустимо. Вот действительно та сфера борьбы с преступностью, где успокаиваться нельзя никогда», — сказал Караев.

По его словам, «своих бойцов, своих оперов» министерство нацеливает на то, чтобы они «не гонялись за мелкими сбытчиками, не нарабатывали себе, грубо скажем так, баллов, как вот иногда нас в средствах массовой информации обвиняют или подмечают, что стремятся заработать себе звездочки путем открытия многих эпизодов или многих преступлений». «Мы нацеливаем именно на то, чтобы <...> перекрыть эту «трубу», как говорится, в самом ее широком месте, а не, как я уже говорил, гоняться за щупальцами этого спрута и тем более там за мелкими потребителями», — заявил глава МВД.

Как считает Караев, ужесточение уголовного наказания в сфере незаконного оборота наркотиков в 2014 году оправдало себя: «На тот момент были приняты адекватные меры, и они были приняты комплексно. То есть борьба велась на всех направлениях: и с теми, кто их приобретает, потребляет. Ну, конечно же, необходимо было показать всем, что это не такое безобидное занятие и тот, кто взялся за наркотики, на его примере надо где-то и других остановить. Была достигнута определенная цель, был успех».

«Конечно, сейчас все общество обсуждает суровость наказания тем, кто, ну, скажем, оступился, заблудился и т.д.», — отметил министр.

По его словам, милиция «четко видит», кто является потребителем наркотиков, кто хранил для себя, а кто является «и потребителем, и хранил в том числе для распространения». Как заявил Караев, нужно разделить тех, кто «хладнокровно стремится обогатиться и при этом калечит жизни и судьбы, причем не его одного, а всей его семьи, его окружения, кто создает лаборатории, кто привозит в страну, кто чуть ли не диверсию делает, например, а скорее всего, так и делает», — и тех, кто «явился попавшим, скажем, в этой ситуации».

«Сейчас, наверное, все-таки пришли мы к тому, что надо сместить крен и к профилактике. И основные усилия — на борьбу с поставкой сюда, с рекламой, с интернет-магазинами, чтобы те, кто по незнанию, по доверчивости, по своей слабой воле на это попал, подсел, чтобы до них она не доходила. И чтобы действительно в своей стране не плодить ни осужденных, ни наказанных, а самое главное, ни попробовавших это зло. То есть все-таки иметь целью сохранение здоровья конкретного человека, нации в целом, общества», — отметил руководитель МВД.