Борьба с наркоторговлей. Генерал Караев рассказал, как нужно действовать
Милиция должна гоняться не за мелкими сбытчиками и мелкими потребителями наркотиков, а за крупными поставщиками, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ (вышло в эфир 1 декабря).
«Именно в этом направлении стремление будет к 100-процентному исключению вот этой экспансии, интервенции наркотиков. И сказать, что у нас все хорошо, даже если сюда тоненькие ручейки идут, это значит самоуспокоиться и посчитать, что это допустимо. Вот действительно та сфера борьбы с преступностью, где успокаиваться нельзя никогда», —
По его словам, «своих бойцов, своих оперов» министерство нацеливает на то, чтобы они «не гонялись за мелкими сбытчиками, не нарабатывали себе, грубо скажем так, баллов, как вот иногда нас в средствах массовой информации обвиняют или подмечают, что стремятся заработать себе звездочки путем открытия многих эпизодов или многих преступлений». «Мы нацеливаем именно на то, чтобы <...> перекрыть эту «трубу», как говорится, в самом ее широком месте, а не, как я уже говорил, гоняться за щупальцами этого спрута и тем более там за мелкими потребителями», — заявил глава МВД.
Как считает Караев, ужесточение уголовного наказания в сфере незаконного оборота наркотиков в 2014 году оправдало себя: «На тот момент были приняты адекватные меры, и они были приняты комплексно. То есть борьба велась на всех направлениях: и с теми, кто их приобретает, потребляет. Ну, конечно же, необходимо было показать всем, что это не такое безобидное занятие и тот, кто взялся за наркотики, на его примере надо где-то и других остановить. Была достигнута определенная цель, был успех».
«Конечно, сейчас все общество обсуждает суровость наказания тем, кто, ну, скажем, оступился, заблудился и т.д.», — отметил министр.
По его словам, милиция «четко видит», кто является потребителем наркотиков, кто хранил для себя, а кто является «и потребителем, и хранил в том числе для распространения». Как заявил Караев, нужно разделить тех, кто «хладнокровно стремится обогатиться и при этом калечит жизни и судьбы, причем не его одного, а всей его семьи, его окружения, кто создает лаборатории, кто привозит в страну, кто чуть ли не диверсию делает, например, а скорее всего, так и делает», — и тех, кто «явился попавшим, скажем, в этой ситуации».
«Сейчас, наверное, все-таки пришли мы к тому, что надо сместить крен и к профилактике. И основные усилия — на борьбу с поставкой сюда, с рекламой, с интернет-магазинами, чтобы те, кто по незнанию, по доверчивости, по своей слабой воле на это попал, подсел, чтобы до них она не доходила. И чтобы действительно в своей стране не плодить ни осужденных, ни наказанных, а самое главное, ни попробовавших это зло. То есть все-таки иметь целью сохранение здоровья конкретного человека, нации в целом, общества», — отметил руководитель МВД.