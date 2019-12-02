Бывший бодигард Лукашенко предстанет перед судом: КГБ завершил расследование резонансного дела

Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

По информации КГБ, фигурантами дела являются 16 человек, в том числе бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Он обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 тыс. долларов США и подстрекательстве к даче взятки.

Информация о задержании Втюрина по подозрению в получении взятки появилась в СМИ и телеграм-каналах 29 апреля, однако в Комитете госбезопасности на тот момент ее комментировать отказались. В приемной Совбеза от комментариев также отказались.

1 мая на Национальном правовом интернет-портале был опубликован указ президента от 24 апреля, согласно которому полковник Андрей Втюрин освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

4 мая Комитет госбезопасности сообщил, что Втюрин был задержан с поличным при получении взятки от представителя российской коммерческой структуры.