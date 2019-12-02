ОГП призвала власть принять изменения в Избирательный кодекс

Объединенная гражданская партия призвала власти до 1 февраля принять проект закона «О внесении изменений и дополнений в ИК», подготовленный с участием представителей демократических сил. Об этом говорится в заявлении политсовета ОГП.

В партии считают, что прошедшие выборы были проведены с использованием «устоявшейся порочной практики, с нарушением норм Конституции, белорусского законодательства и международных обязательств Беларуси».

«В Республике Беларусь отсутствуют базовые условия для проведения свободных и справедливых выборов, поскольку не соблюдаются основополагающие права и свободы — на мирные собрания и ассоциации, на получение и распространение информации — граждане не имеют возможности защищать свои права в независимом и компетентном суде», — говорится в заявлении.

В партии напомнили, что многим оппозиционным кандидатам необоснованно отказано в регистрации, а некоторых лишили регистрации по надуманным причинам.

«Отсутствовали равные условия доступа всех кандидатов к СМИ. Некоторым кандидатам от ОГП и других демократических организаций в нарушение действующего законодательства отказано в предоставлении эфирного времени на телевидении», — заявляют в ОГП.

Также в заявлении отмечается дискриминационный подход к представителям оппозиционных политических партий и независимых общественных объединений при формировании избирательных комиссий. «Как и ранее, в нарушение требований Избирательного кодекса большинство участковых избирательных комиссий сформировано из представителей одного трудового коллектива. При этом, как правило, руководящие работники этого коллектива возглавляют комиссии», — отмечают в партии.

Кроме того, в заявлении говорится о непрозрачности досрочного голосования и голосования на дому, а также процедуры подсчета голосов.

«При таком количестве серьезных нарушений на всех этапах избирательной кампании завершившиеся выборы не могут быть признаны справедливыми. Объявленные избирательными комиссиями результаты не соответствуют волеизъявлению избирателей, а значит, власть в стране не является законной и легитимной», — убеждены в ОГП.

Партия призывает международное сообщество не только заявить о нелегитимности прошедшей избирательной кампании, но и сделать проведение справедливых выборов главным условием нормализации отношений с официальным Минском. Кроме того, ОГП призывает рассмотреть возможность введения точечных визовых и финансовых санкций в отношении членов избирательных комиссий, которые участвовали в фальсификации итогов парламентской кампании, а также чиновников, которые не выполняют международные обязательства касательно рекомендаций ОБСЕ, принятые на себя Республикой Беларусь.

Выборы в Палату представителей прошли 17 ноября. По их итогам ни один представитель демократической оппозиции не прошел в парламент.