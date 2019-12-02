Самолет с Путиным на борту с большим трудом приземлился в Бишкеке
Экипаж российского борта №1 испытал трудности при приземлении в аэропорту Бишкека, куда президент РФ Владимир Путин прилетал на саммит руководителей государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Инцидент произошел 28 ноября.
Как сообщили пилоты в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», лайнер было трудно посадить из-за густого тумана и изменчивой погоды, которая менялась каждые 15 минут.
Отмечается, что «не было даже видно желтых полос».
В итоге все прошло хорошо. Главный пассажир не пострадал.