Самолет с Путиным на борту с большим трудом приземлился в Бишкеке

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Экипаж российского борта №1 испытал трудности при приземлении в аэропорту Бишкека, куда президент РФ Владимир Путин прилетал на саммит руководителей государств-членов  Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Фото с сайта ОТВ

Инцидент произошел 28 ноября.

Как сообщили пилоты в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», лайнер было трудно посадить из-за густого тумана и изменчивой погоды, которая менялась каждые 15 минут.

Отмечается, что «не было даже видно желтых полос».

В итоге все прошло хорошо. Главный пассажир не пострадал.
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Тэги: борт №1 самолет путина Персона: Владимир Путин Город: Бишкек

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