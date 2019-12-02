Белорусы задолжали банкам 6,5 млрд долларов

С начала года задолженность физических лиц по кредитам увеличилась на два миллиарда рублей, свидетельствуют статданные Нацбанка.

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По состоянию на первое ноября задолженность физлиц по кредитам составила 13,6 млрд рублей (около 6,5 млрд долларов) и выросла с начала года на 2.002,2 млн рублей.

Задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости достигла к 1 ноября 8,24 млрд рублей и увеличилась с начала года на 1.024,8 млн рублей, или на 14,2%.

По состоянию на 1 ноября задолженность населения по потребительским кредитам составила 5,36 млрд рублей и увеличилась с начала года на 977,4 млн рублей, или на 22,3%.

В последние годы в Беларуси фиксируются высокие темпы роста потребительского кредитования. В 2017 году задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 75% до 3 млрд рублей, в 2018 году — на 45,7% до 4,39 млрд рублей на 1 января 2019 года. Между тем начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин в августе во время пресс-брифинга сообщил, что регулятор ожидает замедление темпов роста потребительского кредитования.

«В предыдущие годы мы наблюдали высокие темпы роста потребительского кредитования, а уже в этом году видим их замедление. На наш взгляд, эта тенденция сохранится до конца этого года и в следующем году продолжится», — сказал Мурин.

По его словам, причин для замедления потребительского кредитования сложилось несколько. «Это и исчерпание эффекта низкой базы, и влияние на рынок наших решений. Пока мы не планируем дополнительные меры [воздействия на рынок] и ожидаем, что темпы потребительского кредитования будут замедляться», — отметил Мурин.

По мнению экспертов, замедлению темпов роста потребительского кредитования в 2019-м способствовал тот факт, что Национальный банк в прошлом году ввел показатель долговой нагрузки, согласно которому банки должны ограничивать выдачу кредитов физическим лицам, чьи ежемесячные финансовые обязательства превышают 40% от среднемесячного дохода.

В апреле 2019 года Национальный банк довел до банков дополнительные требования, которые они должны выполнять на этапе рассмотрения заявок клиентов о получении потребительских кредитов. В частности, с весны этого года банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки с учетом задолженности населения, которая сформировалась у граждан в связи с покупкой товаров посредством карт рассрочек.

Карты рассрочки, которые позволяют населению оформить фактически беспроцентный кредит при покупке товара, стали появляться на рынке в 2014 году. К настоящему времени эмитентами таких карт рассрочек стали уже 10 коммерческих банков. «Мне кажется, что бурное развитие карт рассрочек себя исчерпало», — предположил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-брифинге в августе.