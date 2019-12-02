Адвокат: Чуденцов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается от дачи показаний
Задержанный по подозрению в хранении наркотиков Владимир Чуденцов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается от дачи показаний.
Напомним, 30 ноября Чуденцову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 328-1 (попытка незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств) Уголовного кодекса. Следствие ведется в Бресте, обвиняемый остается под стражей в СИЗО, отметил адвокат.
«Чуденцов по-прежнему считает себя невиновным. Каких-то объяснений, показаний, что, как и откуда, он не дает, поэтому официальных версий мы сейчас не выдвигаем», — сказал адвокат Александр Галиев. Позиция защиты — доказать невиновность обвиняемого, добавил он.
Владелец и главный редактор новостного сайта by24.org Владимир Чуденцов был задержан вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе во время таможенного контроля.
Ранее его адвокат
Автор telegram-канала Nexta блогер Степан Путило утверждает, что задержание редактора — дело политическое. По словам блогера, Чуденцов помогал ему в создании нашумевшего фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», и его арест — месть властей.
Задержанный находится под стражей в следственном изоляторе Бреста.