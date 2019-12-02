Адвокат: Чуденцов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается от дачи показаний

Задержанный по подозрению в хранении наркотиков Владимир Чуденцов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается от дачи показаний.

Напомним, 30 ноября Чуденцову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 328-1 (попытка незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств) Уголовного кодекса. Следствие ведется в Бресте, обвиняемый остается под стражей в СИЗО, отметил адвокат.

«Чуденцов по-прежнему считает себя невиновным. Каких-то объяснений, показаний, что, как и откуда, он не дает, поэтому официальных версий мы сейчас не выдвигаем», — сказал адвокат Александр Галиев. Позиция защиты — доказать невиновность обвиняемого, добавил он.

Владелец и главный редактор новостного сайта by24.org Владимир Чуденцов был задержан вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе во время таможенного контроля.

Ранее его адвокат подтвердил, что при задержании в личных вещах клиента было найдено 0,87 грамма марихуаны . В квартире задержанного был проведен обыск, было якобы найдено 6,02 грамма наркотического вещества.

Автор telegram-канала Nexta блогер Степан Путило утверждает, что задержание редактора — дело политическое. По словам блогера, Чуденцов помогал ему в создании нашумевшего фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», и его арест — месть властей.

Задержанный находится под стражей в следственном изоляторе Бреста.