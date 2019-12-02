Бюджетникам обещают рай в год президентских выборов

В Беларуси заработная плата работников бюджетной сферы в 2020 году (именно в этом году пройдут выборы президента) будет расти опережающими темпами, заявил министр финансов Максим Ермолович.

«Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам надо делать более быстрый шаг. Уже таких предпосылок для быстрого роста заработной платы в экономике мы не видим. Это все связано с состоянием общим рынков. Но то, что касается бюджетного сектора — здесь заработная плата будет расти опережающими темпами», — рассказал глава Минфина в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ .

Ермолович отметил, что зарплата работников бюджетной сферы приближается к показателю 80% от среднего показателя по стране. «Мы фактически приближаемся уже к показателю в 80% на конец года. То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80%. По многим областям этот показатель уже превышает 80%. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80%. Это в целом влияет на общий показатель по стране», — пояснил министр.

«Мы будем где-то на уровне 78-79% (то есть очень близко) на конец текущего года в среднем, если рассчитать по году. Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике», — подчеркнул Ермолович.

«В следующем году мы заложили беспрецедентный объем средств на поддержку Фонда социальной защиты. Почти 2 миллиарда рублей будет направлено фонду на реализацию всего мандата расходов. В том числе около миллиарда — на сбалансированность выплат трудовых пенсий», — рассказал глава Минфина.

По его словам, это позволит поддерживать уровень пенсий не ниже 40% от уровня зарплат.

По данным Белстата, в январе—октябре 2019 года бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в составила 823,5 рубля, в октябре — 894,5 рубля, что на 9,9 рубля, или на 1,1%, больше, чем в сентябре.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—октябре 2019 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом увеличилась на 7,5%, в октябре по сравнению с сентябрем 2019 года — на 0,6%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций страны в январе—октябре 2019 года составила 1.073,7 рубля, в том числе в октябре — 1.123,4 рубля, что на 14,9 рубля, или на 1,3%, больше, чем в сентябре.

В 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Экономисты считают, что значительное увеличение социальных расходов бюджета в будущем году вызвано предстоящей избирательной кампанией.