Беларусь существенно нарастила экспорт молочной продукции

Беларусь за девять месяцев увеличила экспорт молока и молочной продукции на 16,1% до 1,7 млрд долларов, свидетельствуют официальные статданные.

При этом в страны СНГ Беларусь поставила молочной продукции на 1,63 млрд долларов, в страны вне СНГ — 65,8 млн долларов.

Основным потребителем молочной продукции является Россия, которая закупила ее на 1,4 млрд долларов. Среди стран вне СНГ основные объемы белорусского экспорта приходятся на Китай, куда в январе-сентябре было поставлено молочной продукции почти на 38 млн долларов.

В 2018 году молочный экспорт Беларуси составил 2 млрд долларов США, на внешние рынки было поставлено 60% продукции, произведенной молочными предприятиями.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, выступая в ноябре на деловом форуме в Минске, отмечал, что среди молочной продукции наиболее экспортно ориентированными товарами являются сыры, масло, сухое молоко.

«Беларусь входит в мире в пятерку лидеров по экспорту молочных продуктов. При этом по маслу наша страна занимает третью строчку мирового рейтинга, сырам и творогу — четвертое, сухому обезжиренному молоку — пятое», — сообщил Брыло.

По его словам, Беларусь намерена увеличивать производство и экспорт молочной продукции. В 2018 году в стране произведено 775 килограммов молока в расчете на душу населения, отмечал Брыло.

Он констатировал, что за 2013—2018 годы Беларусь увеличила производство молочной продукции (в пересчете на молоко) с 6,6 до 7,3 млн тонн, а в 2025 году планирует нарастить этот показатель до 9 млн тонн.