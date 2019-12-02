Фотофакт. В Витебске судят бывшего председателя Браславского райисполкома

В Витебском областном суде 2 декабря начался процесс по делу бывшего председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его жены Елены Драневской (экс-начальник отдела экономики райисполкома), сообщили БелаПАН в пресс-службе суда.

Владимир Драневский обвиняется по шести статьям Уголовного кодекса — ч. 1, 2, 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 5 ст. 16 (подстрекательство к преступлению), ч. 2 ст. 431 (дача взятки), ч. 2, 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 (отмывание средств, полученных преступным путем).

Жене Драневского предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса — ч. 6 ст. 16 (соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2. ст. 235 (отмывание средств, полученных преступным путем).

Драневский и его жена были задержаны 4 июля 2018 года.