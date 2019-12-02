Эти бои смотрит весь мир: VOKA запускает канал UFC ТВ о смешанных единоборствах

С 1 декабря видеосервис VOKA запустил новый спортивный канал для фанатов смешанных единоборств. Главные бои мира, реалити-шоу, новости и аналитика — теперь UFC ТВ вещает круглосуточно и в Беларуси.

Телеканал UFC ТВ транслирует события, которые проводит одна из старейших и крупнейших организаций ММА в мире — Ultimate Fighting Championship. На западе UFC уже конкурирует с такими гигантами спортивной индустрии, как Национальная хоккейная лига (NHL), Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Главная лига бейсбола (MLB).

UFC — это около 500 часов уникального контента в год, посвященного теме смешанных боевых искусств. Турниры UFC идут на 35 языках для более чем миллиарда зрителей в 165 странах. К их числу теперь присоединится и Беларусь — в последнее время интерес к смешанным единоборствам здесь также растет, а в турнирах UFC принимают участие наши бойцы.

Чтобы предоставить возможность быть в курсе всех ключевых событий мира ММА и белорусским фанатам, VOKA стал первым партнером канала в нашей стране.

С 1 декабря UFC ТВ будет включен в пакеты «VOKA IPTV Расширенный», «VOKA Все Включено», «VOKA ТВ», «VOKA ТВ и Megogo».

На телеканале будут доступны прямые трансляции всех турниров UFC и их повторы, дополненные кадрами подготовки к боям, интервью спортсменов и аналитикой от профессиональных комментаторов.

Также до конца года на платформе появится отдельный раздел UFC, доступ к которому откроют по подпискам «VOKA IPTV Расширенный» и «VOKA Все Включено», то есть отдельно платить за него не придется. Раздел будет постоянно дополняться новинками и архивными записями прошедших боев, а также подборками UFC «Топ-10»: «Мастера нокаутов», «Заклятые враги», «В первом раунде», «Разочарования», «Чемпионы», «Европейские бойцы», «Титульные бои», «Величайшие моменты», «Выходцы из Ultimate Fighter», «Мастера сабмишенов», «Выдающиеся бойцы», «Лучшие бои» и другие. Документальная программа «Короли октагона», информационно-аналитическая программа «UFC Сейчас», реалити «Универсальный боец» — белорусским зрителям будут показывать тот же контент, который транслируется во всех других странах.