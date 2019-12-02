Зеленский высказался в стиле «Чемодан — вокзал — Россия»

Президент Украины заявил, что те, кто за Россию, могут переехать.

«Проводится опрос о том, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Потом есть потерянные. И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать, Россия распространяет нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о настроениях в самопровозглашенных республиках, передает spiegel.de .

По его словам, есть люди, «которые сбились с пути», и за таких надо бороться. «Но я бы не бился за людей, которые считают себя русскими», — добавил президент Украины.