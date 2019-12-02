Путин подписал закон о наказании за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования

Госдума приняла закон 21 ноября.

/ Техно
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для интернет-компаний штраф от двух до шести миллионов российских рублей за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, закон увеличивает штрафы за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. За первое нарушение с юридических лиц могут взыскать от одного до шести миллионов рублей, за повторное — от шести до 18 миллионов.

Согласно действующей редакции КоАП, за отказ предоставить ФСБ ключ для дешифровки сообщений предусмотрен штраф до миллиона рублей. Санкции за повторное нарушение в кодексе не прописаны.

Отказ хранить данные пользователей в России сейчас наказывается штрафом до пяти тысяч рублей. В апреле 2019 года Twitter и Facebook получили за это по три тысячи рублей штрафа каждый.
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Тэги: ФСБ шифрование цензура свобода в интернете Город: Москва

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