Путин подписал закон о наказании за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования
Госдума приняла закон 21 ноября.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для интернет-компаний штраф от двух до шести миллионов российских рублей за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
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Кроме того, закон увеличивает штрафы за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. За первое нарушение с юридических лиц могут взыскать от одного до шести миллионов рублей, за повторное — от шести до 18 миллионов.
Согласно действующей редакции КоАП, за отказ предоставить ФСБ ключ для дешифровки сообщений предусмотрен штраф до миллиона рублей. Санкции за повторное нарушение в кодексе не прописаны.
Отказ хранить данные пользователей в России сейчас наказывается штрафом до пяти тысяч рублей. В апреле 2019 года Twitter и Facebook получили за это по три тысячи рублей штрафа каждый.