Внешний эксперт покинула Нобелевский комитет по литературе из-за вручения премии Петеру Хандке
Нобелевский комитет по литературе решили покинуть два внешних эксперта. Речь идет о писателях Кристоффере Леандере и Гун-Бритт Сундстрем.
Леандер объяснил свой уход тем, что у него «нет ни терпения, ни времени ждать результата изменений, которые были начаты». «У академии (Шведская академия присуждает Нобелевскую премию по литературе — ред.) и у меня разные взгляды на время, один год слишком долго в моей жизни и слишком коротко в жизни академии», — цитирует его издание
Сундстрем объяснила свой уход изданию
В 2018 году стало известно, что муж одного из членов Шведской академии заранее раскрывал посторонним имена лауреатов премии по литературе. Из-за этого состав Нобелевского комитета по литературе изменился, а вручение премии отложили на год.
В 2019 году были названы лауреаты Нобелевской премии по литературе сразу за два года. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандке. Решение наградить Хандке критиковали из-за политических взглядов писателя — в частности, из-за того, что он поддерживал позицию Сербии и ее бывшего президента Слободана Милошевича в Югославских войнах.