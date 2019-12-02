Беларусь завершила переговоры о присоединении к ВТО в Женеве

Беларусь и Австралия завершили переговоры о присоединении нашей страны к Всемирной торговой организации.

Фото: mfa.gov.by

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич и постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон подписали протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров.

В МИД заверили, что подписание протокола будет не только способствовать скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией.