Беларусь завершила переговоры о присоединении к ВТО в Женеве

/ Экономика
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Беларусь и Австралия завершили переговоры о присоединении нашей страны к Всемирной торговой организации.

Фото: mfa.gov.by

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич и постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон подписали протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров.

В МИД заверили, что подписание протокола будет не только способствовать скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией.
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Тэги: Беларусь-Австралия Беларусь-ВТО Персона: Юрий Амбразевич Фрэнсис Лиссон Город: Женева

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