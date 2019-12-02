В Орше оштрафовали экс-кандидата в депутаты Палаты представителей

Оршанский районный суд оштрафовал экс-кандидата в депутаты Палаты представителей, ютьюб-блогера Дмитрия Козлова (псевдоним Серый Кот) на 20 базовых величин (510 рублей).

Источник: spring96.org

Блогера признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 23.34КоАП, сообщает правозащитный сайт spring96.org . Протокол был составлен за участие в несанкционированном массовом мероприятии «Встреча свободных людей», прошедшем 16 ноября на площади Свободы в Минске.

Козлов является активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь». На выборах выдвигался от Партии БНФ по Оршанскому городскому округу № 25. 8 ноября он был лишен регистрации кандидатом в депутаты.