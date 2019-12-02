Российских военных подорвали в Сирии

Граждане России, патрулировавшие сирийско-турецкую границу возле Кобани, подорвались на самодельной мине, заложенной по пути следования их бронеавтомобиля.

По данным Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали трое военных. Угрозы их жизни нет, машина получила повреждения.

Местное население неблагожелательно относится к российско-турецким патрулям. Российские и турецкие военные были атакованы в этом районе 6 ноября, а спустя два дня аналогичный инцидент произошел в приграничном городе Дерик.