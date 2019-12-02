Российских военных подорвали в Сирии

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Граждане России, патрулировавшие сирийско-турецкую границу возле Кобани, подорвались на самодельной мине, заложенной по пути следования их бронеавтомобиля.

По данным Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали трое военных. Угрозы их жизни нет, машина получила повреждения.

Местное население неблагожелательно относится к российско-турецким патрулям. Российские и турецкие военные были атакованы в этом районе 6 ноября, а спустя два дня аналогичный инцидент произошел в приграничном городе Дерик.
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Тэги: война в Сирии Курдистан Россия-Сирия

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