Олимпийская чемпионка предложила разрешить российским спортсменам выступать на Играх за Беларусь

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова высказала мнение, что российским спортсменам следует разрешить выступить на Играх-2020 в Токио за Беларусь или Казахстан.

«Сейчас люди стремятся выступить на Олимпиаде и, многим из них, на самом деле, не сильно важно, в каком они будут статусе, им хочется там просто выступить. Возможно, это связано с тем, что в стране происходит небольшой упадок патриотизма.