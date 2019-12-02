Олимпийская чемпионка предложила разрешить российским спортсменам выступать на Играх за Беларусь

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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова высказала мнение, что российским спортсменам следует разрешить выступить на Играх-2020 в Токио за Беларусь или Казахстан.

«Сейчас люди стремятся выступить на Олимпиаде и, многим из них, на самом деле, не сильно важно, в каком они будут статусе, им хочется там просто выступить. Возможно, это связано с тем, что в стране происходит небольшой упадок патриотизма.

Что будет, если Россия примет решение о бойкотировании Олимпийских игр в Токио в 2020 году? Может, тем людям, которые хотят принять участие в Олимпиаде, дать возможность участвовать за Беларусь, Казахстан или других», — цитирует Привалову НСН.
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Тэги: Олимпиада-2020 Беларусь-Россия Персона: Ирина Привалова

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