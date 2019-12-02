Лукашенко изменил границы трех областей

С 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей, что предусмотрено указом президента от 15 марта.

До сих пор в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц были зарегистрированы границы лишь Лидского, Новогрудского и Борисовского районов.

Пока изменения коснулись 16 районов в Брестской области, 22 — в Минской и 17 — в Гродненской. Также приведены в соответствие границы сельсоветов, находящихся на стыке данных областей.

Владельцам земельных участков, попадающих в зоны изменений, нужно переоформлять документы, удостоверяющие их право на земельный участок — пошлина за это взиматься не будет.