Лукашенко изменил границы трех областей
С 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей, что предусмотрено указом президента от 15 марта.
До сих пор в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц были зарегистрированы границы лишь Лидского, Новогрудского и Борисовского районов.
Пока
Владельцам земельных участков, попадающих в зоны изменений, нужно переоформлять документы, удостоверяющие их право на земельный участок — пошлина за это взиматься не будет.