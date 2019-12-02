БГК в гостях победил московский «Спартак» в СЕХА-лиге

Брестский гандбольный клуб стал сильнее со счетом 34:26.

Самым результативным у белорусов оказался Максим Баранов, забросивший 13 мячей.

В сентябре чемпионы Беларуси обыграли москвичей в Бресте с результатом 35:24.

Следующий матч SEHA-лиги брестчане проведут 10 декабря на своей арене против сербской «Металопластики». В первом круге балканцы дома победили БГК со счетом 35:33.

Группа В: «Веспрем» (Венгрия) — 18 очков (7 матчей), БГК — 15 (8), «Загреб» — 12 (6), «Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 9 (7), «Металопластика» (Сербия) — 9 (8), «Спартак» (Россия) — 3 (8).

В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал «Вардар», обыгравший в финальном поединке «Загреб» со счетом 26:23. БГК завоевал бронзу, победив «Нексе» — 24:19.