БГК в гостях победил московский «Спартак» в СЕХА-лиге

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Брестский гандбольный клуб стал сильнее со счетом 34:26.

Самым результативным у белорусов оказался Максим Баранов, забросивший 13 мячей.

В сентябре чемпионы Беларуси обыграли москвичей в Бресте с результатом 35:24.

Следующий матч SEHA-лиги брестчане проведут 10 декабря на своей арене против сербской «Металопластики». В первом круге балканцы дома победили БГК со счетом 35:33.

Группа В:

«Веспрем» (Венгрия) — 18 очков (7 матчей),

БГК — 15 (8),

«Загреб» — 12 (6),

«Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 9 (7),

«Металопластика» (Сербия) — 9 (8),

«Спартак» (Россия) — 3 (8).

В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал «Вардар», обыгравший в финальном поединке «Загреб» со счетом 26:23. БГК завоевал бронзу, победив «Нексе» — 24:19.
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Тэги: БГК БГК имени Мешкова ГК Спартак-Москва СЕХА-лига гандбол Персона: Максим Баранов Город: Москва

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