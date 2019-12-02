БГК в гостях победил московский «Спартак» в СЕХА-лиге
Брестский гандбольный клуб стал сильнее со счетом 34:26.
Самым результативным у белорусов оказался Максим Баранов, забросивший 13 мячей.
В сентябре чемпионы Беларуси обыграли москвичей в Бресте с результатом 35:24.
Следующий матч SEHA-лиги брестчане проведут 10 декабря на своей арене против сербской «Металопластики». В первом круге балканцы дома победили БГК со счетом 35:33.
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Группа В:
«Веспрем» (Венгрия) — 18 очков (7 матчей),
БГК — 15 (8),
«Загреб» — 12 (6),
«Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 9 (7),
«Металопластика» (Сербия) — 9 (8),
«Спартак» (Россия) — 3 (8).
В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал «Вардар», обыгравший в финальном поединке «Загреб» со счетом 26:23. БГК завоевал бронзу, победив «Нексе» — 24:19.