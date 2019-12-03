Фронтальный раздел накрыл Беларусь — объявлен желтый уровень опасности

Во вторник, третьего декабря, погоду утром будет формировать фронтальный раздел, перемещающийся с северо-запада Европы, а в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Как отмечают синоптики, будет облачно с прояснениями. В юго-восточных регионах выпадет снег, ожидается слабая метель.

Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый.

Максимально днем воздух прогреется до +2°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):