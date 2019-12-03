Фронтальный раздел накрыл Беларусь — объявлен желтый уровень опасности

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Во вторник, третьего декабря, погоду утром будет формировать фронтальный раздел, перемещающийся с северо-запада Европы, а в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Как отмечают синоптики, будет облачно с прояснениями. В юго-восточных регионах выпадет снег, ожидается слабая метель.

Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый.

Максимально днем воздух прогреется до +2°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.
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Тэги: погода гололед

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