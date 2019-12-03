Правозащитники протестуют «в связи с ростом репрессий в поствыборный период»

Участники кампании наблюдения «Правозащитники за свободные выборы» выразили протест «в связи с ростом репрессий в поствыборный период».

«Проведение выборов в целом не привело к значительному росту репрессий в стране, что было отмечено нами как положительный факт, — отмечается в заявлении, которое поступило в БелаПАН. — Однако, как нам стало известно, в период после завершения выборов были начаты административные процессы в отношении более чем двадцати активных участников протестных мирных акций, которые проходили в Минске в период электоральной кампании, в том числе в отношении граждан, непосредственно участвовавших в выборах в качестве кандидатов в депутаты, доверенных лиц, членов инициативных групп».

Правозащитники считают происходящее «преследованием граждан за мирную реализацию ими основных политических и гражданских прав в период проведения выборов» и расценивают это как «нарушение прав человека и неприкрытые политические репрессии в поствыборный период», что «еще больше подчеркивает недемократический характер нынешней электоральной кампании».

Авторы заявления требуют от властей «безотлагательного прекращения репрессий в отношении представителей оппозиционных партий и движений» и призывают их «к выполнению своих обязательств в сфере прав человека, которые следуют из ратифицированных Республикой Беларусь международных норм, Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах».

2 декабря суды в Минске и Орше оштрафовали пять участников предвыборных акций в столице.