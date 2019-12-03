Брешь в Android угрожает безопасности банковским данным клиентов

Уязвимость в программном обеспечении Android дает преступникам возможность создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.

Как отмечает компания Promon, специализирующаяся на кибер-безопасности, с помощью бреши под названием StrandHogg аферисты могут читать сообщения жертвы, записывать телефонные разговоры, смотреть фотографии с устройства и отслеживать перемещения его владельца, пишет lenta.ru .

По данным Promon, уязвимыми являются по меньшей мере 500 популярных приложений. Уязвимость угрожает всем версиям Android, в том числе Android 10. Схема была опробована на атаках на 60 банков, их названия компания не раскрывает.

Promon сообщил Google, которая владеет Android, о дыре в безопасности. В Google отвергли ее серьезность, однако специалисты Promon настаивают на том, что у них есть неопровержимые доказательства того, что хакеры используют StrandHogg для получения доступа к устройствам и приложениям. IT-гигант удалил эксплуатирующие уязвимость приложения из Google Play Store.