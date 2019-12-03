Ранее судимый за убийство застрелил брата

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Семейная трагедия разыгралась в Краснополье, где 37-летний мужчина застрелил брата.

По информации Следственного комитета, убийство произошло в последний день осени. Предварительно установлено, что во время ссоры между родственниками один из братьев схватился за незарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в оппонента.

Рана, как отметили в СК, оказалась смертельной.

Правоохранители отметили, что подозреваемый ранее был судим за убийство и разбой.

Теперь задержанному грозит наказание вплоть до смертной казни.
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Тэги: убийство рецидивист Город: Краснополье

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