Ранее судимый за убийство застрелил брата

Семейная трагедия разыгралась в Краснополье, где 37-летний мужчина застрелил брата.

По информации Следственного комитета, убийство произошло в последний день осени. Предварительно установлено, что во время ссоры между родственниками один из братьев схватился за незарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в оппонента.

Рана, как отметили в СК, оказалась смертельной.

Правоохранители отметили, что подозреваемый ранее был судим за убийство и разбой.

Теперь задержанному грозит наказание вплоть до смертной казни.