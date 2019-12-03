Фотофакт. Белый дом подготовили к Рождеству и Новому году

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Первая леди США Меланья Трамп в своем микроблоге опубликовала фото предрождественского убранства Белого дома.

Мини-фоторепортаж она озаглавила «Американскйи дух».
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Тэги: США Белый дом Рождество Новый год-2020 Персона: Меланья Трамп Город: Вашингтон

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