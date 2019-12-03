Фотофакт. Белый дом подготовили к Рождеству и Новому году 03.12.2019 / 08:21 / Мир Просмотров: 191 A- A+ Первая леди США Меланья Трамп в своем микроблоге опубликовала фото предрождественского убранства Белого дома. Мини-фоторепортаж она озаглавила «Американскйи дух». “The Spirit of America”#ChristmasWhiteHouse2019 pic.twitter.com/4zgxBJN4L1 — Melania Trump (@FLOTUS) 2 декабря 2019 г. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: США Белый дом Рождество Новый год-2020 Персона: Меланья Трамп Город: Вашингтон Другие материалы на эту тему: «Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус «Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек Православные белорусы празднуют Рождество