В Берлине обокрали музей Штази

Вслед за наделавшем много шума ограблением музея в Дрездене злоумышленники «вынесли» музей Штази в Берлине.

Безусловно, последствия двух преступлений несопоставимы. Если из превращенного в музей здания бывшего Министерства государственной безопасности ГДР в Берлине грабители похитили несколько орденов (советских и восточногерманских), а также драгоценности, которые спецслужба изымала у диссидентов, то в Дрездене пропали шедевры мировой культуры.

Специалисты оценили украденное в Дрездене в полмиллиарда евро. На этом фоне ущерб от ограбления музея Штази является «копейками».

Из похищенных восьми орденов — звезды Героя Советского Союза, ордена Карла Маркса (высшая награда ГДР) и Ленина, украденные 2 декабря, стоят меньше, чем разбитые ворами окна, заявил Би-би-си директор музея Штази Йорг Дризельманн.

Несколько орденов даже не были настоящими — это дубликаты.

Также из музея пропала пара сережек, кольцо с бриллиантом и золотые часы, которые выставлялись в музее. Изделия с драгметаллами госбезопасность ГДР конфисковала у диссидентов.

Иногда Штази продавала эти драгоценности на Запад за твердую валюту. То, что оставалось в сейфах госбезопасности, после крушения коммунизма было возвращено владельцам. Невостребованные украшения были выставлены в экспозиции.

Ограбление в Берлине произошло в субботу поздно вечером. Злоумышленники разбили окно первого этажа. По словам Дризельманна, ограбление длилось 15 минут. Круглосуточной охраны в музее нет.

Здание Штази было одним из символов коммунистического режима. В январе 90-го, через несколько недель после падения Берлинской стены, демонстранты вошли в штаб-квартиру спецслужбы, которая полностью контролировала личную и общественную жизнь граждан несколько десятилетий.

Подсчитано, что штатным агентом Штази был каждый 166-й гражданин ГДР, а нештатным — каждый седьмой житель страны.