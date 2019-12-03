Жена пресс-секретаря Путина осталась в восторге от Минска

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Олимпийская чемпионка, советская, белорусская и российская фигуристка, дважды выступавшая на Олимпиадах за Беларусь Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря российского президента, комплиментарно высказалась о выступлении в Минске.

«Только вернулась из Минска, очеееень люблю этот прекрасный город, спасибо зрителям за такой теплый и восторженный приём!!!» — написала Навка на своей странице в соцсети.

По ее словам, в Беларуси «безумно теплые, гостеприимные, хлебосольные и замечательные люди!!!»

Ее очень тронула белорусская публика: «До последнего не отпускали, стояли и аплодировали!!! Весь полный зал, аншлаг!!! Спасибо, Беларусь!!! Вы чудесные, мы к вам обязательно ещё вернемся!!!»

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только вернулась из Минска, очеееень люблю этот прекрасный город, спасибо зрителям за такой теплый и восторженный приём!!! В Беларуси безумно теплые, гостеприимные, хлебосольные и замечательные люди!!! До последнего не отпускали, стояли и аплодировали!!! Весь полный зал, аншлаг!!! Спасибо, Беларусь!!! Вы чудесные, мы к вам обязательно ещё вернемся!!! Взглянула на экран телефона, увидела дату, и тут вдруг поняла, что сегодня первый день зимы!!!1 День, с которого начинается отсчёт в предвкушении новогодних праздников и чудес! Где-то в глубине каждого взрослого сидит маленький ребёнок, который верит в чудо!!! Это волшебное время надежды, доброты и предновогодней суеты, с выбором наряда, меню новогоднего стола, местом встречи Нового Года, и, конечно же, подарков!!! Для меня помимо всего этого, это и ещё самое напряженное время в подготовке нашей новой сказки "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств"! Крайние штрихи, костюмы, музыка, репетиции, рекламная кампания и т.д. Включается режим супер-человек 24/7! Но я этот период обожаю, и не перестаю признаваться в любви своему делу!!! Да, это тяжело, сложно, местами даже на грани невозможного, но эмоционально и энергетически это того стоит, когда ты участвуешь и видишь живую реакцию на свой труд!!!! Энергию, которая возвращается к тебе в большем размере через ваши аплодисменты, улыбки и радость на лицах!!!! Поэтому, всем отличного настроения и солнечной зимней радости!!! P. S. Ждём всех в ДС "Мегаспорт" с 27 декабря 2019 по 07 января 2020!!! Активная ссылка на билеты в шапке профиля #ТатьянаНавка #НастроениеДня #Лирика #зима #ялюблюсвоюработу #навкашоу #философскоенастроение #гастроли

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)


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Тэги: фигурное катание ледовое шоу шоу-бизнес Персона: Татьяна Навка Город: Минск

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