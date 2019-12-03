Жена пресс-секретаря Путина осталась в восторге от Минска

Олимпийская чемпионка, советская, белорусская и российская фигуристка, дважды выступавшая на Олимпиадах за Беларусь Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря российского президента, комплиментарно высказалась о выступлении в Минске.

«Только вернулась из Минска, очеееень люблю этот прекрасный город, спасибо зрителям за такой теплый и восторженный приём!!!» — написала Навка на своей странице в соцсети.

По ее словам, в Беларуси «безумно теплые, гостеприимные, хлебосольные и замечательные люди!!!»

Ее очень тронула белорусская публика: «До последнего не отпускали, стояли и аплодировали!!! Весь полный зал, аншлаг!!! Спасибо, Беларусь!!! Вы чудесные, мы к вам обязательно ещё вернемся!!!»