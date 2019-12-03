Продукты, сковорода, зонты, белье… В Светлогорске за кражу в супермаркете задержали двух декретниц

Товары почти на триста рублей пытались похитить из одного из супермакетов Светлогорска две молодых женщины.

Как сообщили в УВД Гомельской области, декретницы, которым 22 и 24 года, попались 29 ноября.

Используя детскую коляску, они загрузили продовольственные и непродовольственные товары и пытались не заплатив покинуть супермаркет. Однако бдительность охраны не позволила им осуществить задуманное.

Отмечается, что молодые мамы пытались «сделать ноги» не только продуктам, а и другим товарам. Охранники обнаружили в коляске сковороду, несколько зонтов, белье, подгузники и другие товары.

В отношении женщин открыто уголовное производство по ст. 205 (Кража). В милиции отметили, что одна из дам ранее была судима за злостное хулиганство.