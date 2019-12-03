Россельхознадзор завернул обратно в Беларусь грузовик с телятами

/ Экономика
Просмотров: 148

Сотрудники Россельхознадзора не дали добро на провоз в Россию телят.


Россельхознадзор не пропустил почти 100 тонн говядины из Беларуси

Как сообщается, автомобиль с живым грузом был задержан в Смоленской области. Водитель не смог предъявить проверяющим необходимые документы.

Также количество указанных в ней голов животных не соответствовало фактическому числу скота. Кроме того, перевозка телят осуществлялась в необорудованном для этого автотранспортном средстве.

Автомобиль вместе с грузом был передан белорусской стороне.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор телята Город: Смоленск

Другие материалы на эту тему:

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка