Россельхознадзор завернул обратно в Беларусь грузовик с телятами
Сотрудники Россельхознадзора не дали добро на провоз в Россию телят.
Как сообщается, автомобиль с живым грузом был задержан в Смоленской области. Водитель не смог предъявить проверяющим необходимые документы.
Также количество указанных в ней голов животных не соответствовало фактическому числу скота. Кроме того, перевозка телят осуществлялась в необорудованном для этого автотранспортном средстве.
Автомобиль вместе с грузом был передан белорусской стороне.