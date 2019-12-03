Россельхознадзор завернул обратно в Беларусь грузовик с телятами

Сотрудники Россельхознадзора не дали добро на провоз в Россию телят.

Как сообщается, автомобиль с живым грузом был задержан в Смоленской области. Водитель не смог предъявить проверяющим необходимые документы.

Также количество указанных в ней голов животных не соответствовало фактическому числу скота. Кроме того, перевозка телят осуществлялась в необорудованном для этого автотранспортном средстве.

Автомобиль вместе с грузом был передан белорусской стороне.