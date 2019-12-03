Девять банков ожидает IT-аудит

В 2020 году девять банков закажут внешний IT-аудит, сообщила начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина 3 декабря на семинаре по вопросам управления рисками, организованной в Минске компанией «Делойт».

Она отметила, что по решению правления Нацбанка в будущем году семь крупнейших банков должны будут провести IT-аудит.

«Кроме этого, один банк принял решение провести IT-аудит по своей инициативе, а одному банку мы направили предписание провести IT-аудит. Таким образом, в следующем году IT-аудит проведут девять банков», — сказала Машнина.

По ее словам, к 1 октября будущего года банки должны будут представить отчеты об IT-аудите в Национальный банк, а к 1 декабря представить планы мероприятий с учетом выявленных недостатков.

«Нацбанк со своей стороны внимательно рассмотрит и результаты IT-аудита в каждом банке и планы мероприятий банков, и планируем разработать на основании этого документ для всего банковского сектора», — сказала Машнина.

По ее мнению, полученная информация об IT-аудите банков «позволит создать регулирующий документ, направленный на совершенствование управления операционных рисков, в частности, касающихся IT-систем».

Ранее в интервью БелаПАН представители Нацбанка отмечали, что представители центральных банков крупнейших стран мира указывают на важность оценки операционных рисков банков.

«Среди многообразия операционных рисков эксперты особо выделяют киберриск, поскольку на защиту от киберугроз банками расходуются значительные средства, но при этом последствия реализации такого риска затруднительно оценить, в первую очередь, из-за его влияние на деловую репутацию банка», — отмечала Машнина в июньском интервью БелаПАН.

По ее словам, результаты IT-аудита становятся крайне важными для центральных банков во всем мире.

Банки Беларуси сегодня стремятся развивать цифровые технологии и таким образом пытаются сокращать свои издержки, констатировал в июньском интервью БелаПАН заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко.

«Это уже не тренд, это уже напоминает спорт. Банки соревнуются друг с другом в скорости цифровой трансформации своего бизнеса. Чтобы оценить уязвимость банков к таким изменениям, IT-аудит крайне необходим», — подчеркивал Лапко.