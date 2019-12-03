Белорусская топ-модель Марина Линчук родила дочь

/ Общество
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32-летняя белорусская топ-модель Марина Линчук стала матерью.

Как сообщила она на своей странице в соцсети, у нее на свет появилась дочь.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

My baby girl

Публикация от Maryna (@marynalinchuk1)


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Тэги: шоу-бизнес

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