Белорусская топ-модель Марина Линчук родила дочь 03.12.2019 / 11:34 / Общество Просмотров: 100 A- A+ 32-летняя белорусская топ-модель Марина Линчук стала матерью. Как сообщила она на своей странице в соцсети, у нее на свет появилась дочь. Посмотреть эту публикацию в Instagram My baby girl Публикация от Maryna (@marynalinchuk1) 2 Дек 2019 в 3:52 PST Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: шоу-бизнес Другие материалы на эту тему: «Вань, ты …нулся?» Новый клип Киркорова с матом, выпивкой и суперзвездами Ольга Бузова создает свою империю и запускает именную криптовалюту Ольга Барабанщикова распродает джинсы и критикует феминизм «Это называется воровство». Композитор Ханок намерен судиться с певцами